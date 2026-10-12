Регина Харченко - среди кандидаток на должность начальника КМВА, - источники

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Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко является одной из кандидаток на должность начальника Киевской городской военной администрации (КГВА)

Об этом сообщает телеграмм-канал Bankova Mail со ссылкой на источники в Кабинете Министров Украины, передает RegioNews .

"Регина Харченко одна из кандидаток на должность КМВА – источники в КМУ", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Регина Харченко в апреле 2024 стала секретаршей Запорожского городского совета вместо Анатолия Крутева. С тех пор она также исполняет обязанности городского головы Запорожья, пишет движение "Честно".

В 2020 году Харченко избрали депутатом Запорожского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа" как беспартийную. Она возглавляла фракцию этой политической силы и входила в постоянную комиссию по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений.

В 2016-2021 годах Харченко работала помощницей депутата Запорожского областного совета. До этого, в 2015-2016 годах, занимала должность главной государственной инспекторки юридического отдела Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в Запорожье. В 2013-2015 годах работала главной специалисткой Управления Пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе Запорожья.

У Харченко есть юридическое образование: в 2013 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". В 2022 году получила образование по специальности "Публичное управление и администрирование" в Национальном университете "Львовская политехника".

Регина Харченко родилась 21 сентября 1990 в селе Октябрьское в Автономной Республике Крым.