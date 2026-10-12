Пограничники показали, как уничтожают штурмовые группы оккупантов

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бригады "Гарт". Военные рассказали, что россияне пытаются малыми группами продвигаться по украинской территории. Однако украинские защитники охотятся на них с помощью дронов.

"Неизменной остается и задача пограничников - выявление и уничтожение таких штурмовых групп. С чем бойцы бригады "Гарт" успешно справляются. По оккупантам наносятся огневые поражения по всему вооружению, их прорыв на севере Харьковской области не допускается", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.