Россияне атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице
Российские военные 12 октября нанесли удар по производственному комплексу кондитерской корпорации Roshen в Виннице. Благодаря своевременному износу системы оповещения и оперативной эвакуации удалось сохранить жизнь работников
Об этом сообщила пресс-служба корпорации Roshen , передает RegioNews .
В корпорации отметили, что производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом. Там также опровергли заявления российских пропагандистов о якобы производстве дронов на предприятиях Roshen.
"Предприятия корпорации производят кондитерскую продукцию и не производят производства дронов или другой продукции военного назначения. Производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом", — заявили в корпорации Roshen.
В компании отметили, что благодаря своевременному уведомлению и эвакуации работников удалось избежать гибели людей.
Напомним, что в поселке Черкасское Донецкой области в результате российских обстрелов погибли три человека, среди них 13-летняя девушка. Еще четыре человека получили ранения. Под удар попала одна семья.