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12 октября 2026, 21:04

Россияне атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице

12 октября 2026, 21:04
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Фото: ГСЧС
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Российские военные 12 октября нанесли удар по производственному комплексу кондитерской корпорации Roshen в Виннице. Благодаря своевременному износу системы оповещения и оперативной эвакуации удалось сохранить жизнь работников

Об этом сообщила пресс-служба корпорации Roshen , передает RegioNews .

В корпорации отметили, что производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом. Там также опровергли заявления российских пропагандистов о якобы производстве дронов на предприятиях Roshen.

"Предприятия корпорации производят кондитерскую продукцию и не производят производства дронов или другой продукции военного назначения. Производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом", — заявили в корпорации Roshen.

В компании отметили, что благодаря своевременному уведомлению и эвакуации работников удалось избежать гибели людей.

Напомним, что в поселке Черкасское Донецкой области в результате российских обстрелов погибли три человека, среди них 13-летняя девушка. Еще четыре человека получили ранения. Под удар попала одна семья.

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