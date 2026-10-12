Как в Украине 13 октября будут отключать свет

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Во вторник, 13 октября, в Украине снова вводятся ограничения потребления электроэнергии. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

13 октября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;



• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).

"В результате российских обстрелов – ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – предупредили энергетики.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров. При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.