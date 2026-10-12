Прикордонники показали, як нищать штурмові групи окупантів

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бригади "Гарт". Військові розповіли, що росіяни намагаються малими групами просуватись на українській території. Проте українські захисники полюють на них за допомогою дронів.

"Незмінним залишається і завдання прикордонників – виявлення та знищення таких штурмових груп. З чим бійці бригади "Гарт" успішно справляються. По окупантах завдаються вогневі ураження з усього наявного озброєння, їхній прорив на півночі Харківської області не допускається", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.