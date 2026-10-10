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10 октября 2026, 18:18

Силы обороны поразили пункты управления, станцию РЭБ и учебный центр сержантов РФ

10 октября 2026, 18:18
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Иллюстрация: Генштаб
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Силы обороны Украины вчера и в ночь на 10 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии

Об этом сообщили в Генштабе, передает RegioNews.

Среди пораженных целей – пункты управления оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, учебный центр сержантов и склады материально-технического обеспечения. В частности, пункты управления российских подразделений поразили вблизи Победного Запорожской области и Докучаевска Донецкой области.

В районе Труханово Брянской области РФ украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника. А вблизи Хорлов на временно оккупированной территории Херсона – учебный центр сержантов русской армии.

Также под удар попали объекты технического и материального обеспечения русских войск.

  • Суходольск на Луганщине: поражена ремонтно-восстановительная база.
  • Чистяковое в Донецкой области: нанесен удар по составу горюче-смазочных материалов.
  • Родинкове в Донецкой области и Боровеньки в Луганской области: поражены два состава материально-технических средств. На складе в Боровеньках также хранилось инженерное оборудование.

В Силах обороны подчеркнули, что работа по поражению ключевых военных объектов русской армии продолжается.

Напомним, ранее Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. В частности, были поражены в районе Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.

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