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12 октября 2026, 20:20

Регистрировали Starlink для россиян: прокуратура разоблачила схему

12 октября 2026, 20:20
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Фото: прокуратура
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В Хмельницкой, Запорожской и Николаевской областях правоохранители разоблачили четырех агентов РФ. Они регистрировали Starlink для россиян

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

На Хмельнитчине 33-летний мобилизованный военнослужащий, покинувший место службы, зарегистрировал девять терминалов Starlink для россиян. За это он получил около 20 тысяч гривен. Также он передал врагу информацию о расположении нескольких оборонных объектов.

В Запорожье 21-летний житель выполнял задачи россиян. За каждый он получал по 150 долларов. В частности он зарегистрировал девять терминалов Starlink. Идентификаторы Starlink, которые использовали оккупанты на захваченных территориях Запорожской и Донецкой областей, заблокированы.

В Николаеве двое жителей 18 и 22 лет по заданию российского куратора зарегистрировали терминал Starlink, предназначавшийся для военных РФ. В частности, они выразили готовность продолжить сотрудничество.

Всем злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве контрразведка СБУ разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии.

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