Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 554 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1470 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, 51 артиллерийскую систему, четыре РСЗО, два средства ПВО, 1416 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 553 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, силы обороны Украины 9 октября и в ночь на 10 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. В частности, поразили пункты управления, станцию РЭС и учебный центр сержантов РФ.