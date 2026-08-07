Новая добыча "Магуры": в Крыму уничтожили российский "Панцирь-С1" за $15 млн

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Во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран окупантов

Об этом сообщило Главное управление разведки, передает RegioNews.

Отмечается, что операция была проведена в начале августа 2026 года.

Для поражения наземных целей российских войск разведчики использовали многофункциональные морские платформы Magura, оснащенные FPV-дронами.

По данным ГУР, ориентировочная стоимость уничтоженного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов.

В разведке отметили, что это очередная успешная операция подразделения Group 13 во временно оккупированном Крыму. Ранее операторы подразделения поразили машину управления радиолокационной станции "Подлет" и радиолокационный запросник "Пароль-4".

Видео спецоперации – по ссылке.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославле – почти в 700 километрах от украинской границы.