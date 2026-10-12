Энергетическое перемирие Трампа. Возможно ли оно вообще?

Мы уже все поняли, что Трамп никогда не признает ошибок

Мы уже все поняли, что Трамп никогда не признает ошибок

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1. Мы уже все поняли, что Трамп никогда не признает ошибок. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизель, вопрос очередной ссоры с Украиной стал лишь вопросом времени. Однако главное отличие между нынешней ситуацией и тем, что было после ссоры в овальном кабинете - Трамп не дал немедленного распоряжения запретить предоставлять разведданные Украине. И, похоже, он не может это сделать, учитывая общественные настроения в США.

2. Вообще, вся эта история с разрешением на закупку российского дизеля будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизеля. Сейчас, РФ, из-за украинских ударов по НПЗ просто физически не может обеспечить те объемы, которые нужны Трампу для падения цен. Поэтому, переговоры, похоже, продолжатся. Их результат пока не определен и предсказать его слишком сложно.

3. Я говорил раньше и повторю сейчас: наш главный союзник – именно американские СМИ и они являются главным предохранителем от тех или иных действий Трампа. Сейчас у нас есть три недели до выборов, когда Трамп не может запретить предоставлять нам разведданные. За это время нам крайне важно не стать частью войны демократы-республиканцы и, что не менее важно, частью войны MAGA и так называемой старой партии. И это время нужно использовать для того, чтобы остановка разведданных и другой помощи стала токсичной для Белого дома и республиканской партии.

4. Мы уже ясно понимаем, что европейцы сделают все от себя зависящее, чтобы поддержать Украину и здесь мы будем иметь единый фронт.

5. Как результат у нас есть два главных варианта дальнейших действий: либо война продолжается, а Россия пытается дальше уничтожать тыл и параллельно совершает провокации в Европе. Вариант два: Трамп добивается реального энергетического перемирия, но Россия продолжает блокировать Черное море, избивать по тылу и эскалирует ситуацию в ЕС. Однако за энергетическое перемирие Путин должен попросить что-то большее чем дизель. Что именно, узнаем в ближайшие дни.