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12 октября 2026, 20:52

Саперы ГСЧС уничтожили несдетонированную российскую авиабомбу на Харьковщине

12 октября 2026, 20:52
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Фото: ГСЧС
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В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили российскую управляемую авиабомбу весом 500 килограммов, которая не сдетонировала после попадания в здание агропредприятия. Удар нанесли по селу Екатериновка Лозовской территориальной громады

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Саперы эвакуировали людей с опасной территории и изъяли взрывоопасный предмет.

С помощью специальной техники его транспортировали на взрывную площадку, где и уничтожили.

В ГСЧС напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя к нему приближаться или прикасаться. О находке нужно сразу сообщить спасателям по номеру 101.

Напомним, что на днях на поле в Бориспольском районе после очередной вражеской атаки на столичный регион обнаружили обломки беспилотника.

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