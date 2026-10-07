Фото: ГСЧС

По состоянию на 9:00 утра известно о четырех погибших гражданских в результате вражеской ракетной атаки на Прилуки Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Пострадали 20 человек, среди которых – трое детей и полицейская. Чрезвычайники спасли одного человека.

На другой локации из-за обстрелов возник пожар в производственном здании.

На местах продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, утром 7 октября российские войска нанесли ряд ракетных ударов по городу Прилуки на Черниговщине. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, а также Центр творчества детей и юношества и на предприятие.