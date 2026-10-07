Фото: ОВА

В больнице остаются четверо пострадавших из-за атаки россиян на Кривой Рог Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"В больнице остаются четыре человека, раненых из-за произошедшей накануне атаки россиян на Кривой Рог", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие которые находятся под наблюдением врачей – женщины. Состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, медики борются за ее жизнь.

Всего в результате атаки на медучреждение в Кривом Роге пострадали семь человек.

Напомним, утром 6 октября россияне атаковали центр Кривого Рога двумя боеприпасами "Бандероль" – повреждены больница и админздания.