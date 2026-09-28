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28 сентября 2026, 13:33

Мужчинам за границей упростили получение консульских услуг: что изменилось

28 сентября 2026, 13:33
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Украинские дипломатические учреждения упростили проверку электронных военно-учетных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые обращаются за консульскими услугами за границей

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

В частности, отменено так называемое "правило 72 часов". Теперь гражданам не нужно формировать е-ВУД непосредственно перед визитом в консульство. Важно, чтобы документ действовал на момент обращения.

В предоставлении консульской услуги могут отказать, если:

  • у мужчины нет действующего е-ВУД;
  • документ недействителен или QR-код не считывается;
  • военно-учетные или персональные данные нуждаются в уточнении;
  • в реестре нет подтверждения актуальности данных.

В то же время е-ВУД не требуется для некоторых категорий обращений. Речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину, отдельных консульских действий в отношении детей граждан Украины, а также обращения задержанных или лишенных свободы лиц относительно консульско-правовой защиты.

Таким образом, мужчинам 18-60 лет, которые планируют получить консульскую услугу за рубежом, достаточно иметь действующий электронный военно-учетный документ на момент обращения.

Подробнее о новых правилах и алгоритме действий граждан за рубежом рассказывает юрист ОО "Захист Держави" Яков Чернобук.

За консультацией и помощью относительно новых правил можно обратиться по телефону +38 066 004 16 28 или по адресу: Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7.

Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.

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Украина война услуги консульство служба в армии документы мужчины ГО Захист Держави
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