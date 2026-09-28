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В течение 27 сентября и в ночь на 28 сентября украинские военные нанесли серию ударов по важным военным объектам российской армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Были поражены:

район города Сельцо Брянской области – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".

Виноградовка Запорожской области – пункт управления и временный пункт дислокации подразделения БПЛА врага.

Донецк – место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Мариуполь – ремонтное подразделение оккупантов.

Кроме того, в Макеевке и Устиновке Донецкой области поразили склады боеприпасов, а в Никольском – склад материально-технических средств оккупантов.

Напомним, в ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарском крае РФ поразили нефтеперерабатывающий завод. На территории произошел пожар.