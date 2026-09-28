Российский дрон попал в здание НАН Украины в Киеве: внутри люди
В Киеве в результате российской атаки беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Внутри остаются люди
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
По словам очевидцев, некоторые люди пытаются выбраться из здания через окна.
Информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
На месте работают спасатели и другие службы.
Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение построек, возникли пожары.
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