Российский дрон попал в здание НАН Украины в Киеве: внутри люди

Фото: Киев Оперативный

В Киеве в результате российской атаки беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Внутри остаются люди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, некоторые люди пытаются выбраться из здания через окна.

Информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

На месте работают спасатели и другие службы.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение построек, возникли пожары.