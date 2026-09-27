Во Львове 1 октября проведут автопробег в честь защитников и защитниц Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

1 октября во Львове состоится масштабный автопробег, посвященный Дню защитников и защитниц Украины

Как информирует RegioNews, мероприятие уже во второй раз организовывают Львовское областное отделение ГО "Захист держави" и Audi Club Lviv при поддержке автоклубов, автосообществ города и ветеранского сообщества.

Участники автоколонны соберутся возле "Арены Львов" в 14:00, а старт запланирован на 15:00.

Маршрут будет проходить по центральным улицам Львова до Поля почетных захоронений. Организаторы призывают участников взять с собой лампадки или свечи, чтобы зажечь их на могилах павших защитников Украины. Также при возможности можно взять государственные флаги Украины и флаги военных бригад.

Перед стартом автопробега, с 14:00 до 15:00, на "Арене Львов" продлится интерактив от Патрульной полиции. Участники смогут испытать симулятор кулича безопасности и специальные очки, имитирующие состояние алкогольного и наркотического опьянения, усталость и влияние передозировки лекарственными препаратами.

Также в рамках автопробега организаторы открыли сбор для САДН 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Средства планируют направить на покупку автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon 4.

Цель сбора – 200 тысяч гривен (ссылка на банке).

Детали по автопробегу организаторы будут публиковать в специальном Telegram-канале.

Напомним, военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату. Речь идет о 50 000 грн. Право на выплату имеют военные, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям.