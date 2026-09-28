В Тернопольской области расследуют возможное изнасилование в школе-интернате

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В Тернопольской области правоохранители проверяют информацию о возможном совершении действий сексуального характера в одной из школ-интернатов области

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям от председателя попечительского совета учебного заведения. На месте полицейские установили, что событие произошло между двумя питомцами интерната.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование несовершеннолетнего лица.

В рамках уголовного производства назначены судебно-медицинские экспертизы. Правоохранители производят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Киеве суд признал 45-летнего мужчину виновным в систематическом изнасиловании двух малолетних сыновей его сожительницы, а также в изготовлении и распространении порнографии, в частности, детской. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.