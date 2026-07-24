Выплаты военным: как происходит индексация
Индексация выплат не является премией или дополнительной доплатой. При этом командир не может решать, получит ли военную индексацию выплат или нет
Об этом сообщает ОО "ГО "Захист держави", передает RegioNews.
Эксперты объяснили, что индексация является социальной гарантией государства. Речь идет о защите денежного довольствия от обесценения вследствие инфляции. Все что важно знать о расчете индексации выплат военным:
Напомним, ранее специалисты ОО "ГО "Захист держави" рассказали , что апатия в подростковом возрасте не всегда свидетельствует о лености или нежелании что-то делать. Утрата интереса к привычным занятиям может быть сигналом эмоционального истощения или внутренних переживаний, требующих внимания и поддержки.
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