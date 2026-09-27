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27 сентября 2026, 11:49

Трамп ожидает соглашения между Украиной и РФ к зиме: что ответил Буданов

27 сентября 2026, 11:49
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение соглашения между Украиной и Россией еще до наступления зимы

Об этом пишет Clash Report , передает RegioNews.

Трампа спросили, говорил ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским о ракетах для систем Patriot. В ответ американский лидер рассказал о возможности договоренностей между Украиной и Россией.

По словам Трампа, во время последней встречи с Зеленским они обсудили "много разных тем", по многим из которых, как он отметил, стороны имеют общую позицию.

"Я хочу, чтобы он заключил соглашение с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с ним", – сказал Трамп.

Он также заявил, что, по его оценке, в прошлом месяце в войне погибли 25 тысяч человек, месяцем ранее – 32 тысячи, а еще месяцем ранее – 33 тысяч. По словам президента США, подавляющее большинство погибших – военные.

Трамп выразил надежду, что Украина и Россия смогут достичь договоренностей в обозримом будущем, возможно, еще до наступления тяжелой зимы.

В то же время, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов призвал реалистично оценивать ситуацию и готовиться к продолжению боевых действий зимой.

"Давайте верить во что-то хорошо, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту", – отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к тому, что боевые действия могут продолжаться и в зимний период.

Напомним, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня.

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