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27 сентября 2026, 09:36

1690 оккупантов, 8 танков и 1826 дронов: потери РФ за сутки

27 сентября 2026, 09:36
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1690 окупантов, уничтожили один вражеский самолет, 8 танков, 57 артиллерийских систем, а также 1826 беспилотников оперативно-тактического уровня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.25 ориентировочно составили:

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что в ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края России поражен нефтеперерабатывающий завод. На территории произошел пожар.

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