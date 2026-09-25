"В январе-феврале будут серьезные вызовы": Зеленьский сделал заявление о дефиците Минобороны

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о помощи от международных партнеров. По его словам, они осознают важность ситуации

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, треть из дефицита Министерства обороны в 27 миллиардов долларов нужна на вооружение, которое нужно оплачивать заранее.

"Если не заказать дроны в октябре-ноябре, в январе-феврале будут серьезные вызовы", – говорит президент.

Зеленский добавил, что международные партнеры осознают сложность ситуации на фоне постоянных российских ударов, и ЕС, и МВФ продолжат свои программы поддержки Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи поднимался вопрос энергетического перемирия между Киевом и Москвой.