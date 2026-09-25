"Россия будет только эскалировать": Зеленский призвал США и Европу ужесточить санкции

Фото: ГСЧС Киева

Президент Владимир Зеленский призвал США реализовывать санкции против России, а Европу – усиливать санкционное давление после новой волны российских атак по Украине

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Зеленского, с начала суток под ударами РФ оказались восемь областей. В Киеве российский дрон попал в жилую многоэтажку – погиб 14-летний мальчик.

В Одессе один человек погиб в результате повторного удара по почтовому терминалу. В Запорожье россияне атаковали медицинскую клинику, где находились люди. Пострадавшие также находятся в Сумской и Николаевской областях.

Зеленский заявил, что Украина во время встреч с партнерами предупредила: без усиления давления Россия может продолжить эскалацию в преддверии зимы.

"До зимы Россия будет только эскалировать, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, нужно реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру – через силу", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 295 ударными БПЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.