РФ атаковала Одесщину: погиб человек, вспыхнул масштабный пожар

Фото: ГСЧС Одесщины

Российские войска массированно атаковали Одесскую область. В результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В одном из районов области повреждены производственный цех, складские помещения и грузовые автомобили. На месте возник масштабный пожар.

Благодаря тому, что во время воздушной тревоги большинство работников находились в укрытии, удалось избежать гораздо большего количества жертв.

Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось временно отходить в безопасные места. На месте работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь пострадавшим.

В другом районе области в результате атаки поврежден фасад и окна гостиницы, корпус медицинского учреждения, магазин непродовольственных товаров и двухэтажный жилой дом.

К ликвидации последствий российской атаки было привлечено более 140 спасателей и пятерых военнослужащих пожарного подразделения Национальной гвардии Украины.

Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в столице погиб мужчина.