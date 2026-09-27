Трамп очікує угоди між Україною та РФ до зими: що відповів Буданов

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди між Україною та Росією ще до настання зими

Про це пише Clash Report, передає RegioNews.

Трампа запитали, чи говорив він із президентом України Володимиром Зеленським про ракети для систем Patriot. У відповідь американський лідер розповів про можливість домовленостей між Україною та Росією.

За словами Трампа, під час останньої зустрічі із Зеленським вони обговорили "багато різних тем", щодо багатьох із яких, як він зазначив, сторони мають спільну позицію.

"Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився з ним", – сказав Трамп.

Він також заявив, що, за його оцінкою, минулого місяця у війні загинули 25 тисяч людей, місяцем раніше – 32 тисячі, а ще місяцем раніше – 33 тисячі. За словами президента США, переважна більшість загиблих – військові.

Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія зможуть досягти домовленостей у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання важкої зими.

Водночас керівник Офісу Президента Кирило Буданов закликав реалістично оцінювати ситуацію та готуватися до продовження бойових дій узимку.

"Давайте вірити у щось добре, але ми маємо бути реалістами та готуватись до найгіршого варіанту", – зазначив Буданов.

Він наголосив, що Україна має бути готовою до того, що бойові дії можуть тривати й у зимовий період.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Трампа: тиск на Київ та тінь Пекіна