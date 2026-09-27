РФ атаковала Украину 170 беспилотниками: есть попадания на 18 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину 170 ударными беспилотниками разных типов. Среди них – дроны типа Shahed, в том числе 76 реактивных, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку противник начал с 18:00 26 сентября. БпЛА запускали с территории России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 147 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что в ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края России поражен нефтеперерабатывающий завод. На территории произошел пожар.