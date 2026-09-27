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27 сентября 2026, 09:01

Вражеская атака на Киев: в нежилом здании погиб мужчина

27 сентября 2026, 09:01
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Фото: ГСЧС Киева
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В ночь на Киев враг снова направил ударные беспилотники. В результате атаки в столице погиб мужчина

Об этом сообщила пресс-служба, передает RegioNews.

В Соломенском районе в результате попадания БпЛА загорелось одноэтажное здание станции технического обслуживания. Спасателям удалось не допустить распространение огня на расположенное рядом заведение общепита.

Пожар ликвидировали около трех часов ночи.

По другому адресу зафиксировали попадание в нежилое здание. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Возгорание также ликвидировали. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, российские оккупанты днем ​​26 сентября атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибли люди – 59-летняя женщина и 17-летняя девушка. Еще двое местных жителей получили ранения. Среди них – мальчик 6 лет.

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