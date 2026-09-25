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25 сентября 2026, 22:58

Зеленский после Ставки: Украина ускоряет производство перехватчиков реактивных "шахедов"

25 сентября 2026, 22:58
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Фото: Владимир Зеленский
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Украина ускоряет производство дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными "шахедами". Соответствующее решение было принято после доклада о результатах испытаний таких средств во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

В ходе Ставки обсудили результаты испытаний перехватчиков, в частности, процент поражения целей и опыт команд, которые уже используют эти средства.

"Провел Ставку. Среди ключевых вопросов - результаты испытаний перехватчиков против российских реактивных "Шахедов". Были доклады относительно процента убытка, опыта команд, занимающихся перехватом. Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство. Есть новые решения и относительно развертывания производства в Украине реактивных двигателей".

По словам президента, во время заседания также заслушали подробный доклад Главного управления разведки Минобороны о технологических планах России на 2027 год. Речь шла, в частности, о средствах, на которые рассчитывает РФ, ее производственных возможностях и схемах поставки компонентов в Россию.

Зеленский отметил, что Украина корректирует противодействие в соответствии с информацией о российских планах и возможностях.

Отдельно глава государства отметил необходимость усиления санкционного давления на Россию. По его словам, одним из приоритетов для Министерства иностранных дел и украинской дипломатии являются новые санкционные пакеты партнеров, в частности, направленные против теневых схем, используемых РФ для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистических.

Украина уже проводит испытания нескольких моделей дронов-перехватчиков. 18 сентября Зеленский сообщал, что две украинские компании успешно провели боевые испытания таких средств и уничтожили российский скоростной "шахед".

Напомним, что в Соломенском районе Киева 25 сентября в результате попадания беспилотника в офисное здание погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, среди них ребенок.

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