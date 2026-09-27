Во Львовской области трактор перевернулся несколько раз: водитель погиб

Фото: Национальная полиция

На Львовщине правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб тракторист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 26 сентября около полуночи в одном из сел Дрогобычского района.

По предварительным данным, 67-летний местный житель не справился с управлением трактором Xingtai. Транспортное средство несколько раз опрокинулось, в результате чего водитель получил тяжелые телесные повреждения и скончался.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.