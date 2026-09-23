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23 сентября 2026, 07:53

Зеленский и Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН: о чем говорили

23 сентября 2026, 07:53
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Фото: Офис Президента
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Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию "Белого дома" в Youtube.

Встреча началась в открытом формате с кратких заявлений лидеров и вопросов журналистов, после чего переговоры прошли за закрытыми дверями. Они длились около 40 минут.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, считает ли он, что Украина может вернуть все свои территории, или для достижения мира ей придется чем-то пожертвовать.

"Я думаю, что они собираются заключить соглашение, и я не хочу говорить, какое именно соглашение. Мы много об этом говорим, в том числе с президентом Путиным. И я думаю, что что-то должно произойти", – сказал президент США.

Трамп также назвал украинцев "хорошими бойцами" и заявил, что они могут гордиться собой.

Производство ракет для Patriot

Журналисты спросили Трампа, готов ли он предоставить Украине разрешение на производство перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Мы будем об этом говорить", – ответил президент США, добавив, что речь идет о "очень мощном производстве" и "очень способных людях".

Украинские удары по российским НПЗ

Трамп также прокомментировал украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Это серьезный удар по россиянам. Это тоже серьезный удар по цене на дизельное топливо. Дизельное топливо достаточно подорожало. Но мы об этом еще поговорим", – заявил он.

Трехсторонняя встреча с Путиным

У президента США спросили о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Трампа, Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Майами во время предстоящего саммита G20.

Трамп ответил, что не знает, произойдет ли такая встреча, но заявил, что Путин, по его словам, готов встретиться снова.

"Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы, чтобы война закончилась", – сказал Трамп.

По его словам, и Зеленский, и Путин хотят завершения войны.

"Настало время. Многие люди погибают, и они не хотят этого. Но я думаю, что они оба хотят прекращения войны", - добавил президент США.

Трамп о возможном противостоянии Европы и России

Трампа также спросили, может ли он не допустить прямого конфликта между европейскими странами и Россией.

Президент США заявил, что, по его мнению, "все будет хорошо", в то же время раскритиковав, как он выразился, слишком жесткую риторику бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как известно, 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались всеобщие дебаты в рамках Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В них принимают участие более 130 глав государств и правительств.

Неделя высокого уровня продлится до 28 сентября.

Напомним, накануне Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди основных тем переговоров были безопасность Украины и зимний пакет поддержки.

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