На Запорожье в результате вражеских ударов погибли четыре человека

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 989 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Запорожском районе в результате российских ударов погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

В частности, оккупанты совершили 17 авиационных ударов, а также атаковали населенные пункты 788 беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Еще 184 артиллерийских удара пришлись по населенным пунктам области.

В правоохранители и соответствующие службы поступило 89 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, российские оккупанты днем 26 сентября атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибли люди – 59-летняя женщина и 17-летняя девушка. Еще двое местных жителей получили ранения. Среди них – мальчик 6 лет.