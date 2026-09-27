В Вишневом вражеский дрон повредил пять авто: погиб человек, есть пострадавшие

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В результате сегодняшней вражеской атаки на Киевщине погиб один человек, еще четверо пострадали

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Вишневом Бучанского района в результате попадания вражеского БПЛА повреждены пять автомобилей и произошло возгорание.п

Еще один человек пострадал в Фастовском районе. Там повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля. Ранение получил охранник предприятия. Мужчину госпитализировали в больницу. Его состояние и характер травм пока уточняются.

В Броварах из-за атаки возникли пожары складских и офисных зданий. Люди не пострадали.

В Броварском районе также повреждено складское здание – часть кровли и фасад. Кроме того, повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.

На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину 170 ударными беспилотниками разных типов. Среди них – дроны типа Shahed, в том числе 76 реактивных, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.