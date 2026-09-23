Последствия атак на Киев: восемь пострадавших, один мужчина скончался в больнице
В результате утренней вражеской атаки беспилотниками на столицу зафиксированы повреждения в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко и пресс-служба полиции, передает RegioNews.
БПЛА попали в две автозаправочные станции в Голосеевском и Дарницком районах, а также в здание бизнес-центра. В частности, обломками повреждена ремонтная мастерская и несколько автомобилей.
Всего из-за атаки пострадали восемь человек. Один из раненых, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии, к сожалению, скончался. В стационарах городских больниц находятся четверо пострадавших.
На местах попадания работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия вражеских атак.
Напомним, утром в Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение городской электрички в обоих направлениях. Кроме того, сообщалось о падении обломков и пожаре в двух районах столицы.
В результате вражеских атак повреждены АЗС в Голосеевском и Дарницком районах города. Ранее сообщалось о трех пострадавших.