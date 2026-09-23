Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания вспыхнул торговый центр. К тушению пожара привлекались более 60 огнеборцев из Одесской и Николаевской областей.

Пожар полностью ликвидировали.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска совершили очередную атаку на Одесщину, целью которой стали порт и склады с товарами. В результате атаки погиб капитан судна.