В ГСЧС показали ликвидацию пожара в ТЦ в Одесской области после вражеского удара
Утром 23 сентября российские войска нанесли удар по Одесскому району
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания вспыхнул торговый центр. К тушению пожара привлекались более 60 огнеборцев из Одесской и Николаевской областей.
Пожар полностью ликвидировали.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска совершили очередную атаку на Одесщину, целью которой стали порт и склады с товарами. В результате атаки погиб капитан судна.
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