О российских выборах (или «выборах»), в принципе, всё известно. В авторитарных странах выборы воспринимаются как присяга населения в верности своему вождю. И чем выше результат объявляют, тем сильнее режим использует его как подтверждение собственной легитимности

О российских выборах (или «выборах»), в принципе, всё известно. В авторитарных странах выборы воспринимаются как присяга населения в верности своему вождю. И чем выше результат объявляют, тем сильнее режим использует его как подтверждение собственной легитимности

Фото: из открытых источников

Путин, конечно, будет использовать эти результаты как доказательство того, что россияне поддерживают войну. Насколько это соответствует реальности – отдельный вопрос. Но в системе, где решение о продолжении войны фактически зависит от одного человека, такие результаты лишь убеждают его, что он всё делает правильно.

"Великий вождь ведет Россию к победе, а весь народ его поддерживает" – именно такую картинку Путин, похоже, хочет оставить после себя в учебнике истории. И финал своей главы в этом учебнике должен быть масштабным. Так что захват Краматорска после пяти лет войны для этого явно маловато. А вот уничтожение Украины вполне соответствует такому масштабу. Поэтому главный вопрос: как далеко Путин готов зайти в войне и что вообще может заставить его остановиться.

Ключевой вопрос после "выборов" – что дальше? С начала полномасштабного вторжения каждый раз, когда у Путина был выбор между деэскалацией и обострением, он выбирал второе.

Отсутствие больших успехов на фронте часто воспринимают как проблему для Путина. Но его цель значительно шире захвата отдельных территорий. Боевые действия — лишь часть давления на Украину. Расчет Кремля заключается в том, что Украина в конце концов устанет от сопротивления и согласится на российские условия, чтобы стать российской федеральной территорией.

Проблема для Путина в том, что теперь эскалация работает в обе стороны. Украина всё чаще наносит удары по российским тылам. Это создает экономические проблемы и делает войну значительно более ощутимой для самих россиян.

В то же время военная поддержка Украины со стороны США не прекращается, а приспосабливается к новым условиям. Недавно был согласован пакет военной помощи на $2,68 млрд. Продолжает работать и "Рамштайн", развиваются совместные оборонные проекты, в частности FrankenSAM, и сотрудничество украинских и американских производителей.

Поэтому чем дольше длится война, тем выше становится ее цена для России.

Поэтому, хотя "выборы" и дали Путину возможность говорить об "общественной поддержке" продолжения войны, ее дальнейший ход зависит не только от Кремля. Очень многое зависит от Украины – наших военных, людей в тылу и поддержки союзников. Главное здесь не изменилось: война закончится тогда, когда у России больше не будет возможности ее продолжать. И ключевую роль в этом играет украинская армия.