РФ та Україна більше не атакуватимуть енергетику один одного - Трамп
РФ активно завдає удари по українській енергетиці та бізнесу, українські захисники - часто відповідають ударами по російським НПЗ. Тепер, за словами президента США, це припиниться
Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial, передає RegioNews.
За словами американського лідера, Україна погодилась не завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території РФ, а росіяни нібито погодились робити те саме щодо України.
При цьому Дональд Трамп додав, що подорожчання дизельного пального в світі сприченене нібито здебільшого війною РФ проти України, а не ситуацією на Близькому Сході.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі нібито спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують ціни на пальне у світі.
Читайте також: Путін б'є по Києву, але програє іншу війну – економічну