РФ та Україна більше не атакуватимуть енергетику один одного - Трамп

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РФ активно завдає удари по українській енергетиці та бізнесу, українські захисники - часто відповідають ударами по російським НПЗ. Тепер, за словами президента США, це припиниться

Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial, передає RegioNews.

За словами американського лідера, Україна погодилась не завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території РФ, а росіяни нібито погодились робити те саме щодо України.

При цьому Дональд Трамп додав, що подорожчання дизельного пального в світі сприченене нібито здебільшого війною РФ проти України, а не ситуацією на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі нібито спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують ціни на пальне у світі.

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