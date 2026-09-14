В Киевской области велосипедиста сбили насмерть
Авария произошла в городе Березань. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно, 54-летний водитель автомобиля Opel Corsa ехал по главной дороге. Он начал изменение направления движения и столкнулся с 75-летним велосипедистом.
В результате ДТП водитель двухколесного упал на проезжую часть и получил травмы. К сожалению, он скончался, когда приехали медики.
Напомним, ранее в Сумской области автомобиль перевернулся в кювете. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.
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