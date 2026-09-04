Министр финансов США обвинил Украину в удорожании топлива

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре якобы вызывают глобальный энергетический шок и повышают цены на топливо в мире

Об этом сообщает The New York Times, передает RegioNews.

Свою позицию Бессент озвучил в эфире Fox News после встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым на полях саммита G20.

По словам американского чиновника, одним из факторов давления на мировой энергетический рынок являются атаки Украины на российские энергетические объекты.

"Сейчас мы переживаем энергетический шок как из-за войны в Украине – поскольку Украина решила, что хочет взрывать российские энергетические активы и нефтепродукты, что создает давление на рост цен в глобальном масштабе, так и из-за конфликта вокруг Ирана", – заявил Бессент.

На этом фоне цена на нефть марки Brent на мировых рынках поднялась примерно до 97 долларов за баррель, а цены на дизельное топливо в США приблизились к рекордным показателям.

Как отмечает The New York Times, основной причиной глобального энергетического шока стало развертывание войны США против Ирана. В администрации президента Дональда Трампа при этом часть ответственности за рост цен возлагают на Украину.

Заявления Бессента вызвали дискуссию на фоне позиции многих американских законодателей, считающих Россию агрессором в войне против Украины.

Отдельная критика партнеров вызвала приглашение Антона Силуанова на встречу G20 и его двусторонние переговоры с Бессентом.

Глава Минфина США защитил прямой диалог с российским должностным лицом, заявив, что без переговоров стороны не смогут приблизиться к завершению войны.

"Если стороны не будут разговаривать, если мы не будем вовлечены, то как его можно решить? [...] Я считаю, что очень важно поддерживать диалог", – сказал Бессент.

Напомним, недавно подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по важным военно-экономическим и военным объектам российского агрессора. В частности, зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".

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