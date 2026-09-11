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11 сентября 2026, 20:45

Пограничники показали, как они выходят на разведку под опасностью вражеских дронов

11 сентября 2026, 20:45
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Фото из открытых источников
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Пограничники показали, как они выходят на разведку вблизи российских позиций. Для этого им приходилось преодолевать опасный маршрут

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда показали кадры по разведке вблизи вражеских позиций. Часть пути они одолевали на мотоциклах, а затем отправились пешком там, где техника пройти не может.

"На их пути изуродованы и выгоревшие автомобили, разрушены дома, сожжены и подбиты НРК. А в небе вражеские дроны, в том числе и так называемые "ждуны", подстерегающие украинских воинов", - говорят военные.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.

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