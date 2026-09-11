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11 сентября 2026, 20:20

51% украинцев в Польше планируют вернуться домой: когда именно – результаты опроса

11 сентября 2026, 20:20
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Вернуться в Украину планируют 51% украинских беженцев, живущих сейчас в Польше. В то же время, в ближайшее время это готовы сделать только 8%, а еще 43% планируют возвращение после завершения войны

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских беженцев в Польше, проведенного Rating Group, передает RegioNews.

Еще 26% опрошенных не планируют возвращаться в Украину, а 23% пока не определились.

Главным условием возвращения респонденты назвали безопасность и стабильность в Украине – этот фактор отметили 71% опрошенных. Развитие экономики важно для 36%, возможность трудоустройства – для 26%.

В то же время 44% украинских беженцев хотели бы остаться жить за границей на постоянной основе, а 43% не планируют этого.

Среди тех, кто хочет остаться за границей, 40% выбирают Польшу, 17% – другую европейскую страну, а 6% – государство за пределами Европы. Еще 37% не определились со страной.

Опрос также показал высокий уровень языковой интеграции украинцев в Польше. На польском языке на среднем или высоком уровне владеют 60% респондентов, базовый уровень имеют 26%, начальный – 12%. Лишь 2% совсем не знают польского.

Работу в Польше имеют 73% украинских беженцев. Среди трудоустроенных 87% работают непосредственно в Польше, 4% – в Украине, еще 5% – в нескольких странах.

В то же время украинцы сталкиваются с рядом проблем. Чаще респонденты называли негативное влияние медиа – 45%, проблемы с психическим здоровьем –29% и сложный доступ к качественной медицине – 28%.

За последний год 31% опрошенных сталкивались с дискриминацией из-за национальности или этнического происхождения, а 22% – из-за использования украинского языка.

Относительно жилья, 81% украинских беженцев арендуют жилье, собственное жилье только 7%. Для 3% жилье предоставляет работодатель.

Возможность получить польское гражданство рассматривают 34% опрошенных, 46% не планируют получать его, а еще 20% не определились.

Исследование также показало, что материальное положение украинских беженцев чаще улучшалось, чем ухудшалось. О положительных изменениях за последний год сообщили 36% респондентов, об отрицательных –20%, еще 41% не почувствовали изменений.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений и проявлений агрессии по отношению к украинцам.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

А в польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, ошибочно приняв его за украинца. В польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, по ошибке приняв его за украинца.

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