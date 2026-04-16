Силы беспилотных систем поразили вражеские ЗРК, военные и нефтяные базы РФ

фото: Роберт «Мадьяр» Бровди

В ночь на 16 апреля Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы «Искандеров», базу «Рубикона» и две нефтебазы в Крыму

Как передает RegioNews, об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

По его словам, две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" поражены в Крыму (населенные пункты Межгорье и Курортное).

Было поражено:

ЗРГК "Панцирь", нп Феодосия, АР Крым (9 бат 414 обр)

ЗРК "Оса-АК", нп Водяное, Донецкая область (6 и 7 бат 414 обр)

ЗРК "Бук-М1", нп Богатовка, Запорожская область (1 оц СБС)

база ОТРК "Искандер" нп Межгорье, Крым (9 бат 414 обр)

база ОТРК "Искандер" нп Курортное, Крым (9 бат 414 обр)

нефтебаза "Октябрьское", Крым (9 бат 414 обр)

нефтебаза Глубокий Яр, Крым (9 бат 414 обр)

состав БП 758 цмтз ЧФ России (нп Межгорье, Крым, 413 оп "Рейд")

ТПД, мастерская, состав БПЛА "Рубикон", нп Горное, Донетчина (1 оц СБС).

Также "Мадьяр" сообщил об ударе по Туапсе.

Как сообщалось, украинские военные атаковали российский нефтехимический завод в 1500 км от Украины. Предприятие входит в российский холдинг "Росхим" и является основным производителем компонентов для авиационного керосина, используемых в производстве высококачественного топлива.