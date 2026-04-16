16 апреля 2026, 17:31

Силы беспилотных систем поразили вражеские ЗРК, военные и нефтяные базы РФ

фото: Роберт «Мадьяр» Бровди
В ночь на 16 апреля Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы «Искандеров», базу «Рубикона» и две нефтебазы в Крыму

Как передает RegioNews, об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

По его словам, две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" поражены в Крыму (населенные пункты Межгорье и Курортное).

Было поражено:

  • ЗРГК "Панцирь", нп Феодосия, АР Крым (9 бат 414 обр)
  • ЗРК "Оса-АК", нп Водяное, Донецкая область (6 и 7 бат 414 обр)
  • ЗРК "Бук-М1", нп Богатовка, Запорожская область (1 оц СБС)
  • база ОТРК "Искандер" нп Межгорье, Крым (9 бат 414 обр)
  • база ОТРК "Искандер" нп Курортное, Крым (9 бат 414 обр)
  • нефтебаза "Октябрьское", Крым (9 бат 414 обр)
  • нефтебаза Глубокий Яр, Крым (9 бат 414 обр)
  • состав БП 758 цмтз ЧФ России (нп Межгорье, Крым, 413 оп "Рейд")
  • ТПД, мастерская, состав БПЛА "Рубикон", нп Горное, Донетчина (1 оц СБС).

Также "Мадьяр" сообщил об ударе по Туапсе.

Как сообщалось, украинские военные атаковали российский нефтехимический завод в 1500 км от Украины. Предприятие входит в российский холдинг "Росхим" и является основным производителем компонентов для авиационного керосина, используемых в производстве высококачественного топлива.

