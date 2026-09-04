Бригада Нацполиции "Лють" устроила оккупантам мощную "охоту"
Бойцы бригады Национальной полиции Украины "Лють" за последние две недели уничтожили 92 российских беспилотника
Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .
По оценке бригады стоимость уничтоженной техники составляет по меньшей мере 3,5 миллиона долларов.
Среди уничтоженных российских БПЛА:
- 44 "Молнии";
- 18 "Ланцетов";
- 9 "Гербер";
- 7 SuperCam;
- 4 "Шахеды";
- по 3 ZALA и КУБ-2-2Е;
- 2 FPV-дроны;
- по одному "Орлану-30" и "Скату".
В бригаде отметили, что часть беспилотников выполняла разведывательные задачи, остальные должны были наносить удары по целям.
"Одни летели вести разведку, другие - наносить удары. До своих целей они не добрались", - сообщили в бригаде "Лют".
Там добавили, что бойцы продолжают уничтожать российских беспилотников.
Напомним, что Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.