Бригада Нацполиции "Лють" устроила оккупантам мощную "охоту"

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Бойцы бригады Национальной полиции Украины "Лють" за последние две недели уничтожили 92 российских беспилотника

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

По оценке бригады стоимость уничтоженной техники составляет по меньшей мере 3,5 миллиона долларов.

Среди уничтоженных российских БПЛА:

44 "Молнии";

18 "Ланцетов";

9 "Гербер";

7 SuperCam;

4 "Шахеды";

по 3 ZALA и КУБ-2-2Е;

2 FPV-дроны;

по одному "Орлану-30" и "Скату".

В бригаде отметили, что часть беспилотников выполняла разведывательные задачи, остальные должны были наносить удары по целям.

"Одни летели вести разведку, другие - наносить удары. До своих целей они не добрались", - сообщили в бригаде "Лют".

Там добавили, что бойцы продолжают уничтожать российских беспилотников.

Напомним, что Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.