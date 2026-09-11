В Киеве РФ вторично атаковала офисные здания
оккупанты продолжают бить по украинской столице. Вечером 11 сентября враг вторично ударил по офисному зданию
Об этом сообщил мэр Киева, передает RegioNews.
Взрыв раздался в Подольском районе столицы. Там в 5-этажное офисное здание попал российский дрон. В результате повторного удара произошел пожар. Огонь охватил и склады рядом.
Следует отметить, что еще днем российские обстрелы повредили автомобиль скорой помощи, который направлялся на вызов. К счастью, медики не пострадали.
Напомним, ранее во время российской атаки зафиксировали попадание по еще одной автозаправочной станции. Речь идет об АЗС в Подольском районе столицы.
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