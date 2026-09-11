Прикордонники показали, як вони виходять на розвідку під небезпекою ворожих дронів

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Прикордонники показали, як вони виходять на розвідку поблизу російських позицій. Для цього їм доводилось долати небезпечний маршрут

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону показали кадри з розвідки поблизу ворожих позицій. Частину шляху вони долали на мотоциклах, а потім відправились пішки там, де техніка пройти не може.

"На їхньому шляху понівечені та вигорілі автомобілі, зруйновані будинки, спалені й підбиті НРК. А в небі ворожі дрони, зокрема й так звані "ждуни", які чатують на українських воїнів", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.