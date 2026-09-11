Духовный наставник Путина получил подозрение: в СБУ рассказали детали

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Служба безопасности и Офис Генпрокурора заочно сообщили о подозрении митрополиту Русской православной церкви Георгию Шевкунову, известному как Тихон

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, он поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывает военные преступления российских военных.

В СБУ отметили, что Шевкунов – духовный наставник Владимира Путина и один из ведущих идеологов кремлевского режима.

Митрополит одним из первых поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и призвал содействовать вооруженным формированиям страны-агрессора.

В 2023 году Шевкунова был назначен управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ на территории оккупированного Крыма. В этой должности он, по данным правоохранителей, использовал возможности епархии для распространения российской пропаганды и идеологии рашизма.

Кроме того, Тихон регулярно выступает публично, где оправдывает обстрел украинских городов и призывает к дальнейшей оккупации территории Украины.

Профессиональная экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила, по данным следствия, факты информационно-взрывной деятельности митрополита в интересах РФ.

На основании собранных доказательств Шевкунову заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

Продолжаются меры по привлечению митрополита к уголовной ответственности.

Напомним, Святошинский райсуд Киева признал местного священнослужителя виновным в оправдывании вооруженной агрессии РФ. В 2022 и 2024 годах он писал в Facebook, что причиной войны якобы грехи украинцев и россиян, а для ее завершения всем нужно покаяться.