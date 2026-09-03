РФ бьет по складам: ущерб может достигать десятков миллиардов, больше всего пострадали два региона

Фото: ГСЧС Украины

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает RegioNews.

По его словам, больше всего поврежденных и уничтоженных складов именно в Киевской области, поскольку этот регион имеет значительную концентрацию инфраструктуры, необходимой для поставки столицы. Второе место по количеству таких объектов занимает Днепропетровская область.

Высоцкий отметил, что 5 августа произошел самый масштабный сиюминутный удар по складской инфраструктуре. С тех пор интенсивность таких атак остается самой высокой от начала полномасштабного вторжения России.

Точную сумму убытков компании пока еще оценивают. По словам министра, по предварительным оценкам, один удар по крупным складским комплексам может нанести 3-5 млрд грн ущерба. Общие потери, по его прогнозу, могут достигать десятков миллиардов гривен.

Из-за атак бизнес рассматривает изменения в логистике. Среди вариантов создание меньших и более рассредоточенных составов и логистических центров.

Еще одно направление – максимально прямая поставка продукции от производителя к месту реализации.

Напомним, российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику.