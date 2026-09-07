Киев готовит запасы продуктов и воды на случай длительных отключений: что известно

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В Киеве формируют запасы продуктов питания и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Олег Куявский, передает RegioNews.

По его словам, Киев уже подготовил запасы основных продуктов на осень и зиму 2026-2027 годов. Их будут использовать, если из-за длительных отключений электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций людям понадобится помощь.

Продукты будут передавать, в частности, в пункты несокрушимости, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и работники, которые ликвидируют их последствия.

При поддержке благотворительных и общественных организаций в столице смогут обеспечить горячим питанием до 25 тысяч человек.

Кроме того, КГГА планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов в случае чрезвычайных ситуаций.

Куявский отметил, что продовольственная безопасность столицы предполагает не только создание запасов, но и организацию их распределения и доставки тем, кто больше нуждается в помощи.

По его словам, ситуация на потребительском рынке Киева остается контролируемой и прогнозируемой. В то же время в столице продолжают проводить сельскохозяйственные продуктовые ярмарки в разных районах города.

Напомним, российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику .

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