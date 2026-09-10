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Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области, передает RegioNews.

С 29 августа по 2 сентября в инфекционное отделение госпитализировали девять человек, среди которых четверо детей. Течение болезни у всех не было средней тяжести. Сейчас все пациенты уже выздоровели и выписаны из стационара.

Отмечается, что пострадавшие посещали ресторан "Абсолют" в Коростышеве.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней отобрали пробы воды, продуктов, смывов и обследовали персонал. По данным проверки, причиной отравления стало нарушение технологии приготовления блюд и санитарно-гигиенического режима, что привело к заражению готовой продукции микроорганизмами.

Заведению было выдано предписание об устранении нарушений, вынесено распоряжение о временной остановке работы и наложен административный штраф.

Противоэпидемические меры завершены, новых случаев отравления не фиксировали.

Напомним, ранее в Тернопольской области один человек умер, а еще пятеро попали в больницу. Потерпевшие – члены одной семьи в возрасте от 30 до 80 лет. Они могли отравиться.