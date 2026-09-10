Фото: полиция

ДТП произошло на днях на трассе Киев-Одесса вблизи поселка Глеваха в Фастовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 79-летний водитель легковушки Dacia не пропустил и столкнулся с авто Audi.

В результате аварии 15-летний пассажир Audi получил травмы, его доставили в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, 9 сентября в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний парень, еще один подросток получил травмы и был госпитализирован.