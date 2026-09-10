В Киевской области на трассе столкнулись два автомобиля: пострадал 15-летний парень
ДТП произошло на днях на трассе Киев-Одесса вблизи поселка Глеваха в Фастовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Так, 79-летний водитель легковушки Dacia не пропустил и столкнулся с авто Audi.
В результате аварии 15-летний пассажир Audi получил травмы, его доставили в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Напомним, 9 сентября в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний парень, еще один подросток получил травмы и был госпитализирован.
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