Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала 19-летнего жителя Николаева, который по заданию ФСБ готовил убийство известного общественного активиста в Киевской области. Злоумышленника задержали из засады во время подготовки к покушению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в лесу. Для этого агент долгое время отслеживал почасовой распорядок дня и маршруты движения потенциальной жертвы, а также получил от ФСБ координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами и глушителем.

Далее по инструкции российской спецслужбы злоумышленник должен был заночевать в лесу, возле дома общественного деятеля, и убить его несколькими выстрелами из засады.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали киллера в засаде во время подготовки к покушению.

Заказ врага выполнял завербованный врагом 19-летний житель Николаева. В поле зрения россиян он попал из-за своей активности в соцсетях. В частности, фигурант публиковал сообщения в поддержку фашистской и нацистской идеологии.

После вербовки российская спецслужба отправила своего агента в столицу Украины для совершения резонансного убийства.

Во время обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями, патроны и смартфоны с доказательствами связи с ФСБ.

Агенту объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаевской области задержали "крота" ФСБ в рядах ВСУ, который возобновился на службе после СОЧ для шпионажа.